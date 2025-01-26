МЧС Татарстана предупреждает о сильной гололедице на дорогах

Вечером 26 января и утром 27 января на территории республики местами ожидается сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

Жителей города просят передвигаться по улицам с осторожностью и переходить дороги только по пешеходным переходам.

В Татарстане 22 января было перекрыто движение на участках трасс М-5 и М-7 из-за погодных условий. Ограничения на автомобильных дорогах были сняты в этот же день после 22:00.

Дарья Сайфиева