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В Татарстане на участках М-5 и М-7 восстановили движение

В Татарстане на участках трасс М-5 и М-7 восстановили движение после введения ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Движение на М-7 восстановили 21 января около 22:00, а на М-5 – в 23:00. Ограничения вводились из-за ухудшения погодных условий для грузовых автомобилей и автобусов на трех участках М-7. Движение на М-5 было ограничено на участках в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане.

Вечером 21 января на дорогах Татарстана метель, сильный снег и ветер, а также ограниченную видимость.

Диана Соловьёва

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