Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девяносто лет первому сериалу в СССР

«Юность Максима»: от Ивана-дурака до профессионального революционера

27 января 1935 года выходит первый фильм трилогии — «Юность Максима» режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга, еще недавно ярких эксцентриков и авангардистов. Вслед за ним в классику советского и мирового кино войдут «Возвращение Максима» (1937) и «Выборгская сторона» (1938).

Кадр из фильма «Возвращение Максима» . Киностудия «Ленфильм». 1937 год

Кадр из фильма «Возвращение Максима» . Киностудия «Ленфильм». 1937 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Возвращение Максима» . Киностудия «Ленфильм». 1937 год

Фото: РИА Новости

«Идите к нам, еще не поздно!»

«Смена эпох» в советском кинематографе произошла в 1934–1935 годах. Технический переход был связан с появлением звука. Но еще важнее перемены идеологические. Картины становились именно советскими. Одной из знаковых работ «раннесоветского кино» стала революционная трилогия о Максиме — рабочем парне с Нарвской заставы. В эти же годы появляются другие фильмы, известные и современному зрителю: «Веселые ребята», «Чапаев». История Максима, воплощенная в трех частях, стала первым в СССР примером многосерийного фильма. И шедевром, конечно, —для своего времени крепким шедевром, богатым на архетипы левого сознания.

Советский кинорежиссер Григорий Козинцев

Советский кинорежиссер Григорий Козинцев

Фото: Блиох / РИА Новости

Советский кинорежиссер Григорий Козинцев

Фото: Блиох / РИА Новости

Перед бывшими основателями знаменитой «Фабрики эксцентрического актера» (ФЭКС), куда входили будущая Золушка Янина Жеймо и актер и режиссер Сергей Герасимов, среди работ которого «Молодая гвардия» и «Тихий Дон», открывалась широкая дорога соцреализма. Милые же «чудачества» безумно-гениальных эксцентриков, приехавших в начале 20-х в Петроград из Киева и Одессы с томиком Маяковского и парой белья, оставались в прошлом. В статье «Юность Максима» Козинцев писал об этом периоде: «Пусть читатель извинит меня за самонадеянность, но мне чудилось полотно огромных размеров под названием "Признание ошибок" или же "Наконец-то поняли". На холсте суровыми темно-коричневыми и серыми красками написана комната: на стульях сидят в печальных позах молодые люди. Можно узнать молодых Москвина, Енея, Герасимова, Жеймо, Кузьмину, Жакова и Тынянова. У стола сидим мы с Траубергом и читаем по бумаге решение о закрытии ФЭКСа. Со стен свисают уже полусодранные плакаты комических и приключенческих лент. Большая часть длинного лозунга, висящего под карнизом, замазана черной краской. Тяжелое настроение смягчено оптимистическим пятном. Реализм сюжета совмещается с романтическим изображением идеала. За окошком сияет солнце, ослепительно улыбаясь, прогуливаются герои жизнерадостных комедий конца 30-х годов. Кто-то повернул голову к окошку, как бы призывая: идите к нам, еще не поздно!»

«Крутится, вертится шар голубой»

Действие фильма «Юность Максима» начинается в 1910 году. Простоватый и хитроумный, веселый и безбашенный рабочий паренек лихо побеждает врагов под куплеты песенки «Крутится, вертится шар голубой», известность которой уже давно перешагнула рамки кинокартины. Песенка для фильма — яркая примета этого периода в кинематографе. Кстати, выбор песни, по рассказам авторов «Юности Максима», оказался делом долгим и трудным. Песни представлялись лишь украшением, не имевшим отношения к сути образа. «И вот однажды,— вспоминал Григорий Козинцев, когда уже и вера в саму необходимость песни проходила, подвыпивший гармонист заиграл вальс. Сиплый голос затянул с чувством: "Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен? Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, что я влюблен". Ни секунды сомнения не было. Это была она, любовь мгновенная, с первого взгляда». Впрочем, как считал режиссер, впечатление оказывал скорее голос Максима, совсем юный, мило простецкий, немного лукавый, задушевный. Эта песня пройдет через трилогию, оставаясь с героем на протяжении всей его жизни.

Самого Максима авторы фильма изначально видели тихим, неприметным, худощавым юношей, которого мог бы сыграть актер Эраст Гарин. Но в ходе обсуждений вариант отвергли. Равно как и второй, где Максим — уроженец местечка на западе Российской империи — становится блестящим дипломатом, а играет его Соломон Михоэлс. Было решено делать фильм о простом рабочем парне, который по мере развития сюжета все больше становится похож на русского былинного богатыря, вырастающего из архетипа Иванушки-дурачка.

Кадр из фильма «Юность Максима». Киностудия «Ленфильм». 1934 год

Кадр из фильма «Юность Максима». Киностудия «Ленфильм». 1934 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Юность Максима». Киностудия «Ленфильм». 1934 год

Фото: РИА Новости

Молодой Максим в исполнении Бориса Чиркова до поры живет беззаботно: гуляет с приятелями, распевает песни городских окраин и с радостью ухаживает за девушками. О политике не задумывается. Но один из его друзей погибает по вине заводского мастера, а другой отправляется на каторгу за удар, нанесенный городовому. Тогда и начинают волновать героя вопросы социальной справедливости. После гибели своего заводского товарища Андрея Максим выходит на местную организацию подпольщиков через учительницу Наташу, в которую влюбляется. Парень начинает помогать ей в революционной деятельности и вместе с вторым другом Демой попадает в тюрьму. После расстрела Демы герой становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание партийной ячейки.

«Как определить жанр, к которому мы стремились? Трагедия? Нет, с патетической интонацией как раз и хотелось спорить. Пудовкин называл "Юность Максима" лирической драмой. Так ли это? Вряд ли. Мы избегали всего психологически сложного. Хроника? Еще того меньше: интерес сосредоточивался преимущественно на человеке. Пожалуй, больше всего трудились мы над тем, чтобы упростить ход фильма, сделать его самым что ни на есть элементарным, приблизить кино к народному повествованию, к притче»,— писал Козинцев.

Без пафоса

О работе над лентой общественность узнала из газет за три года до выхода «Юности Максима» на экран. Фильм создавали давние единомышленники и соавторы Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, вышедшие — буквально — из гоголевской «Шинели». В фильме «Шинель» 1926 года тоже была попытка показать трагическое через судьбу простого человека. Спустя почти 10 лет, когда события революции стали отдаляться, предстояло не просто сотворить миф, но и наделить его живым человеческим лицом героя.

При подготовке авторы изучали воспоминания старых большевиков. Козинцев и Трауберг много времени провели в цехах Обуховского и Путиловского заводов, общаясь с рабочими.

Интересно, что «Юность Максима» могла попасть не на экраны, а на полку. Фильм категорически не понравился чиновникам Госкино. Главное, что пришлось не по вкусу, — отсутствие привычной «приправы», то есть революционного пафоса. Но судьбу картины решили на самом высоком уровне: ее увидел и одобрил Сталин. После этого первая часть и съемки продолжения трилогии получили зеленый свет. «Юности Максима» достался и главный приз на Международном фестивале 1935 года в Москве.

Афиша фильма «Юность Максима»

Афиша фильма «Юность Максима»

Фото: Кукрыниксы

Афиша фильма «Юность Максима»

Фото: Кукрыниксы

Фильм получил огромный зрительский успех. За первые две недели проката в одном только Ленинграде его посмотрели более полумиллиона человек. Интерес подогревался множеством хвалебных рецензий. Картину хорошо приняли за рубежом. В США «Юность Максима» получила приз Национального совета кинокритиков за лучший зарубежный фильм.

Анна Кашурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...