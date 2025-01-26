В Ростовской области сгорел частный дом из-за раскаленной печи
В Дубовском районе произошел пожар в частном домовладении из-за раскаленной печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
Пожар начался днем 24 января по улице Кирова в хуторе Ериковском. В доме загорелся деревянные шкаф, который стоял рядом с раскаленной печью. С него пламя перекинулось и на другие вещи в комнате.
Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и две единицы техники.
По данным МЧС, никто не пострадал в результате пожара.