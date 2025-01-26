В Ростовской области сгорел частный дом из-за раскаленной печи

В Дубовском районе произошел пожар в частном домовладении из-за раскаленной печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Пожар начался днем 24 января по улице Кирова в хуторе Ериковском. В доме загорелся деревянные шкаф, который стоял рядом с раскаленной печью. С него пламя перекинулось и на другие вещи в комнате.

Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и две единицы техники.

По данным МЧС, никто не пострадал в результате пожара.

Анна Анисова