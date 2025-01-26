85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования
Среди опрошенных казанцев 85% жителей города поддерживают возврат к системе бесплатного начального профессионального образования для старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Инициативу одобряют родители учащихся 8–11 классов. Порядка 88% из них хотят, чтобы дети начали получать профессиональные навыки во время обучения в школе.
Резко против этой инициативы высказались всего 5% жителей Казани.
В Госдуме в ноябре 2024 призвали восстановить программы обучения по рабочим специальностям. Инициативу поддерживал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.