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85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

Среди опрошенных казанцев 85% жителей города поддерживают возврат к системе бесплатного начального профессионального образования для старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инициативу одобряют родители учащихся 8–11 классов. Порядка 88% из них хотят, чтобы дети начали получать профессиональные навыки во время обучения в школе.

Резко против этой инициативы высказались всего 5% жителей Казани.

В Госдуме в ноябре 2024 призвали восстановить программы обучения по рабочим специальностям. Инициативу поддерживал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Дарья Сайфиева

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