Среди опрошенных казанцев 85% жителей города поддерживают возврат к системе бесплатного начального профессионального образования для старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ 85% казанцев выступают за возврат бесплатного профессионального образования

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инициативу одобряют родители учащихся 8–11 классов. Порядка 88% из них хотят, чтобы дети начали получать профессиональные навыки во время обучения в школе.

Резко против этой инициативы высказались всего 5% жителей Казани.

В Госдуме в ноябре 2024 призвали восстановить программы обучения по рабочим специальностям. Инициативу поддерживал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Дарья Сайфиева