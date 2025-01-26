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Коммерсантъ FM
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Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 мск превысила 47%

Избирательные участки для голосования на президентских выборах открылись в Белоруссии, сообщает ЦИК страны. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. По данным ЦИК на 10:00 мск, явка на выборах превысила 47%. На досрочном голосовании, которое проходило с 21 по 25 января, явка составила 41,81% избирателей.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На должность президента выдвинул кандидатуру действующий президент Александр Лукашенко. Кандидатами также стали председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Белорусские выборы пройдут без участия западных наблюдателей, а также без открытия участков за рубежом. Власти страны объяснили это отсутствием там необходимых мер безопасности. 22 января Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии. МИД Белоруссии назвал это «грубейшим вмешательством в электоральные процессы».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пекло поперед батьки».

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