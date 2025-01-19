Белгородские волейболисты в Сургуте победили «Газпром-Югру»

В 22-м туре Суперлиги волейбольный клуб «Белогорье» на выезде обыграл сургутскую «Газпром-Югру». Матч завершился со счетом 1:3 (25:18, 19:25, 19:25, 15:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самыми результативными в составе воронежского клуба стали доигровщий Павел Тетюхин и диагональный Мохамед Аль Хачдади, набравшие по 19 очков. Еще 15 очков «Белогорью» принес центральынй блокирующий Георгий Заболотников. У «Газпром-Югры» отличились диагональный Виталий Папазов (14), а также доигровщики Артем Масько (13) и Алексей Родичев (11).

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков заявил, что первая партия была провальной: «Такое ощущение, что мы чуть позже приехали на эту игру. Получилось, что провалились в приеме, соответственно, пострадала полностью атака, и не справились на блоке». «Я дал небольшую установку, что здесь с этой командой, может быть, не надо слишком сильно рисковать и терять большое количество подач. Мы это сделали, убрали большое количество ошибок на подаче, начали работать на блоке»,— объяснил он победный результат.

По словам старшего тренера «Газпром-Югры» Алексея Рудакова, у гостей был, «к сожалению, очень хороший состав для нас». «Они убрали одного игрока, который у них выпадал, поставили другого — и игра совершенно изменилась. Мы уже не смогли так подавать, они наладили прием и с хорошего приема нас разрывали. Выигрыш первых партий в играх с лидерами, мне кажется, получается потому, что команды из топ-5 нашего чемпионата выходят против нас чуть расслабленными играть против команды из нижней части турнирной таблицы. Когда у них начинает что-то не получаться, они включаются на полную мощность, и нам что-то противопоставить уже очень сложно. Кураж есть, но иногда нужно мастерство»,— рассказал наставник хозяев.

По итогам «Белогорье» осталось на пятом месте в чемпионате. Ранее в январе она уступила московскому «Динамо» 7422671 (четвертая строчка) и петербургскому «Зениту» 7431392 (вторая).

В 23-м туре «Белогорье» в домашнем матче в Туле, где клуб играет из-за сложной оперативной обстановке в родном регионе, 24 января примет «Оренбуржье». Оренбургский клуб занимает пятое место в Суперлиге.

Александр Прытков