Стоимость квадратного метра в новостройках Перми за месяц подорожала на 5 тыс. руб.

Средняя стоимость новостроек в Перми в январе выросла на 3, 4 % -– со 148, 4 тыс. руб. до 153, 4 тыс. рублей за квадратный метр, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчеты «ЦИАН.Аналитика». В целом за год стоимость первичной недвижимости в Перми подорожала на 15% (в январе 2024 года она составила 133 тыс. руб. за кв. м.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В январе стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 180,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц.

Динамику обеспечила относительно высокая активность покупателей в конце года и сокращение нового бюджетного предложения. В ближайшей перспективе аналитики прогнозируют стагнацию цен на новостройки, пишет «Ъ».