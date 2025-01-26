МВД: задержан причастный к поджогу трех ресторанов в Краснодаре

УМВД Краснодара сообщило, что организатор трех пожаров в ресторанах города задержан. Как сообщает пресс-служба, злоумышленника схватили работники одного из заведений и передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Полиция установила его причастность к поджогам.

Задержанным оказался 19-летний житель города. Он объяснил, что устроил пожары по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали «использованием его персональных данных для совершения противоправных действий».

25 января в Краснодаре с 22:27 до 23:30 загорелись три ресторана. В 22:27 начался пожар в «МясоLove», в 22:51 стало известно о поджоге в ресторане «Гусь», в 23:36 поступила информация о возгорании в заведении «Бурбамаш». Все возгорания были потушены, пострадавших нет.