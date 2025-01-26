Полиция опровергла информацию об орудующем в Красноярске педофиле

Красноярская полиция опровергла растиражированную соцсетями информацию о розыске педофила, орудующем в одном из микрорайонов города. «ГУ МВД России по Красноярскому краю официально заявляет, что утверждения не соответствуют действительности. Сообщений и заявлений о данных событиях, якобы имевших место, в органы внутренних дел не поступало, как и информации о «подозреваемом»», — сообщает сегодня официальный Telegram-канал регионального полицейского главка.

На днях в соцсетях Красноярска появились публикации о розыске мужчины, якобы совершившего тяжкое преступление в отношении несовершеннолетних в микрорайоне Зеленая Роща.

Илья Николаев