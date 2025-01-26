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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в 7:00 мск аэропорт Казани возобновил работу. Ограничения на прием и отправку самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация также сообщала об ограничениях на прием и отправку судов в аэропорте Ижевска. Они продолжают действовать.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 января силы ПВО сбили 15 беспилотников. Восемь из них уничтожены в Рязанской области, шесть — над Курской областью, один — над Белгородской областью.

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