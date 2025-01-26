В Казани и Ижевске ограничили работу аэропортов

Росавиация сообщила, что в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Приостановку работы аэропортов объяснили обеспечением безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Ижевска и Казани»,— сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В предыдущий раз в Казани ограничивали работу аэропорта 24 января. Тогда в Татарстане объявляли опасность атаки БПЛА. В Ижевске ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили 20 января.