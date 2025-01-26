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Волейбольный «Локомотив» одолел «Динамо-ЛО» на тай-брейке

Новосибирский «Локомотив» на своей площадке победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:2 (21:25, 21:25, 25:17, 29:27, 15:13) в матче чемпионата страны по волейболу. Старт встречи остался за гостями: две партии команда из Соснового Бора выиграла с одинаковым результатом 25: 21.В третьем и четвертом сетах сильнее были железнодорожники. При этом в четвертой партии хозяева отыгрались с матчболов соперника, переведя встречу на тай-брейк, где одержали победу 15:13.

По информации пресс-службы «Локомотива», главным бомбардиром стал доигровщик Омар Курбанов, набравший 23 очка. 14 очков у Раджаба, по 11 — у Ильяса Куркаева и Марко Ивовича, 10 — у Ильи Казаченкова.

Подопечные Пламена Константинова с 48 очками занимают второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде 1 февраля. Соперником железнодорожников станет аутсайдер регулярного чемпионата столичный МГТУ.

Илья Николаев

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