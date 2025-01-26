Прописавший фигурантов дела о «Крокусе» признан виновным по 14 эпизодам

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова по 14 эпизодам фиктивной регистрации граждан России. В их числе были братья Аминчон и Диловар Исломовы, которых следствие считает пособниками теракта в «Крокус Сити Холле», пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Салохиддина Ашурова арестовали по обвинению в фиктивной регистрации в апреле 2023 года. Через несколько месяцев дело передали из Московского районного суда Твери в межрайонный суд, который направил его мировому судье.

Аминчон и Диловар Исломовы находятся под арестом с 25 марта 2024 года. Изначально они проходили по статье о теракте, в сентябре им предъявили обвинение в пособничестве в совершении теракта. По версии следствия, они предоставили исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» жилье и автомобиль.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек, пострадали более 550. ФСБ сообщала, что к теракту причастна группировка «Вилаят Хорасан». Глава СКР Александр Бастрыкин заявлял о 27 фигурантах дела.