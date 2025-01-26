Axios: Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых бомб

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет на поставку Израилю 2000-фунтовых бомб, пишет Axios со ссылкой на источники. Запрет на их передачу Израилю в мае 2024 года ввел бывший президент Соединенных штатов Джо Байден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

По словам собеседника издания, Пентагон проинформировал израильское правительство о поручении Белого дома. По его словам, 1,8 тыс. бомб МК-84 отправят в Израиль в ближайшие дни.

Джо Байден объяснял прекращение поставок 2000-фунтовых бомб Израилю тем, что их применение приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. Axios пишет, что решение экс-президента США было в том числе политическим знаком протеста против вторжения израильской армии в Рафах на юге сектора Газа. 19 января вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в анклаве.

Ранее Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ о приостановке выделения помощи другим странам. Politico со ссылкой на источники писало, что в течение 90 дней Госдеп США будет пересматривать все проекты финансовой поддержки иностранных государств. По информации издания, в этот период Соединенные штаты продолжат оказывать поддержку только Израилю и Египту.