СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра, состоявшаяся на льду «СКА Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Захар Бардаков, Илья Карпухин и Арсений Грицюк. У гостей отличились канадские легионеры Джошуа Ливо и Шелдан Ремпал.

После сыгранного матча армейцы Петербурга с 59 набранными очками пока остаются на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках «регулярки» КХЛ красно-синие проведут 28 января — также на домашнем льду против подмосковного «Витязя».

Андрей Цедрик