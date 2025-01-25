Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра, состоявшаяся на льду «СКА Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Захар Бардаков, Илья Карпухин и Арсений Грицюк. У гостей отличились канадские легионеры Джошуа Ливо и Шелдан Ремпал.

После сыгранного матча армейцы Петербурга с 59 набранными очками пока остаются на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках «регулярки» КХЛ красно-синие проведут 28 января — также на домашнем льду против подмосковного «Витязя».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...