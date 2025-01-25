В Испании задержали причастного к совершению теракта в Бельгии в 2023 году

Испанские полицейские задержали подозреваемого в соучастии в теракте, который произошел в Брюсселе в октябре 2023 года. Как сообщила Национальная полиция Испании в соцсети Х, бельгийские власти считают, что он помог нападавшему получить огнестрельное оружие.

В ходе стрельбы, которая произошла 16 октября незадолго до футбольного матча между Бельгией и Швецией в Брюсселе, погибли два шведских болельщика, еще один человек был ранен. Нападение совершил 45-летний иммигрант тунисского происхождения Абдесалем Ласуэд. После произошедшего он записал видео, в котором утверждал, что принадлежит к «Исламскому государству» (признано террористическим и запрещено в РФ). Утром 17 октября во время перестрелки с полицией террорист был убит.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ».