Саратовский «Автодор» разгромил пермскую «Парму»

В матче Единой лиги ВТБ «Парма» в Саратове уступила местному «Автодору». Поединок прошел под диктовку хозяев площадки и завершился с разгромным счетом 94:63 в пользу саратовской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самым результативным игроком в составе пермского баскетбольного клуба стал американский центровой Ройс Хэмм. Он набрал 11 очков, сделал три подбора, отдал одну передачу, а также совершил один блок-шот.

Подопечные Евгения Пашутина после матча пока сохранили за собой шестое место в турнирной таблице. Очередной поединок «Парма» проведет 29 января в Перми против принципиального соперника - БК «Уралмаш» из Екатеринбурга.