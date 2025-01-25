В Ярославле при пожаре в пятиэтажке погиб человек

В Ярославле в результате пожара в квартире пятиэтажного дома погиб человек. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

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По данным ведомства, пожар в квартире на улице Слепнева начался 24 января в 17:43. На месте работали 11 пожарных и три единицы техники. К моменту прибытия сотрудников МЧС площадь пожара в квартире составляла 5 кв.м. К 18:23 возгорание было потушено.

«Мужчина погиб. В результате пожара повреждена и закопчена квартира на площади 20 кв.м.»,— сообщили в ГУ МЧС.

Алла Чижова