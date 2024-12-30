Заместитель главврача больницы в Херсонской области погиб при атаке дрона ВСУ

Алешкинская Центральная районная больница в Херсонской области подверглась атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, дрон был направлен на кабинет главного врача. В результате атаки главврач получил ранения, а его заместитель по лечебной работе погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования семье погибшего заместителя главврача Василия Борисова.

В середине декабря в Херсонской области два украинских беспилотника атаковали автобус недалеко от города Голая Пристань. Тогда погиб один человек, еще двое пострадали. Как уточнил тогда господин Сальдо, одна из пострадавших — учительница средней школы.