Продажи электрокаров в Петербурге выросли на 10%, но доля в структуре рынка упала

По итогам прошедшего года в Петербурге было зарегистрировано 1053 новых электромобиля — на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом топ-3 сегмента изменился, хотя лидер остался прежним — китайский Zeekr. Эта марка официально не представлена в РФ, однако на нее пришлось 52% от всего объема регистраций электрокаров в городе (в целом по стране доля Zeekr составляет около 43%).

С третьего на второе место поднялась американская Tesla, хотя ее продажи упали на 29% — 62 экземпляра. Как отмечают автоэксперты, марке не помог даже новый Cybertruck (три зарегистрированных в Петербурге автомобиля). Замкнул тройку бренд Ora, который увеличил продажи в 12 раз (с 4 до 48 штук).

В то же время выпал из тройки лидеров Evolute, который год назад занимал второе место. Продажи бренда в сегменте электрокаров рухнули в Петербурге на 62% — в итоге марка заняла лишь 6-е место. На 4-м и 5-м местах по итогам 2024 года находятся Avatr и Volkswagen. Места с 7-го по 10-е распределились между BYD, BMW, Voyah и Lotus.

Несмотря на рост продаж, доля электромобилей в общем объеме регистраций новых машин в Петербурге сократилась: 1,3% в 2024 году против 1,6% в 2023 году. В общих продажах по РФ по итогам прошлого года доля электромобилей была ниже — 1,1%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в Петербурге в 2025 году появится как минимум три новых марки, представляющих электромобили и гибриды. Речь идет о суббрендах Changan — Avatr и Deepal, а также бренде Exlantix.

Андрей Цедрик