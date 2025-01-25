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В Тюмени пройдет первенство России по легкой атлетике

В Тюмени впервые состоится первенство России по легкой атлетике, в котором примут участие более 600 спортсменов со всей страны в возрасте до 18 лет, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В составе тюменской команды выступят 10 спортсменов, трое из которых отобрались на прошедших соревнованиях УФО», — сказал исполнительный директор федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.

Первенство будет проходить с 28 по 30 января в легкоатлетическом манеже в Тюмени по ул. Луначарского, 12.

Мария Шараева

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