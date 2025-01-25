Власти Донецка Ростовской области объяснили отсутствие сирен при атаке дронов
Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев объяснил, почему при работе ПВО не включается система оповещения. Система оповещения может быть включена только при получении информации от ГО и ЧС Ростовской области нашим филиалом точной информации угрозы именно Донецку о нанесении по нему ракетного удара, заявил господин Кураев в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Информация о беспилотниках, которые летят не в сторону Донецка, но оказываются сбитыми на его территории, публикуется в специальных группах, где состоят главы муниципалитетов региона. Однако в сообщениях указано, что существует угроза атаки в целом в Ростовской области. В таких случаях сирену в Донецке не включают, поскольку информации о конкретном городе нет.
В случае срабатывания системы оповещения Роман Кураев посоветовал жителям города не выходить из квартир и не выбегать на улицу, а спуститься на нижние этажи здания или спрятаться в своей квартире в комнате без окон. Глава администрации отметил, что в городе нет бомбоубежищ — только подвальные укрытия.