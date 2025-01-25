Свердловчанку будут судить за контрабанду лесоматериалов на 130 тысяч рублей

В Троицкий городской суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении жительницы Свердловской области, обвиняемой в незаконном вывозе с территории России лесоматериалов на 130 тыс. руб., сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, свердловчанка занималась незаконной деятельностью в апреле 2024 года, будучи в должности директора компании по экспорту лесоматериалов. «При исполнении внешнеэкономического контракта она организовала незаконный вывоз с территории России в иностранное государство лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 130 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть объем вывозимых лесоматериалов, она подготовила ложные документы о количестве перевозимой древесины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Мария Шараева