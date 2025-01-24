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Роспотребнадзор завершит проверку пляжей Крыма и Кубани до 1 марта

Роспотребнадзор проводит масштабный мониторинг экологической ситуации в регионах, пострадавших от разлива нефтепродуктов. До 1 марта специалисты завершат предварительную проверку пляжей Краснодарского края и Крыма на соответствие санитарным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего с момента начала работ выполнено 1,9 тыс. исследований питьевой воды, 4 тыс. проверок воздуха на содержание загрязняющих веществ, 514 анализов морской воды, 996 исследований песка и почвы, а также 417 проверок блюд для сотрудников МЧС и волонтеров.

Особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам Черного моря. Проведено 555 проверок, нарушений гигиенических норм не выявлено. Параллельно с устранением последствий ЧС проводятся ежегодные проверки водных объектов для подготовки санитарно-эпидемиологических заключений.

В ведомстве напомнили, что здоровье граждан остается для них приоритетной задачей. Сотрудники Роспотребнадзора работают над обеспечением безопасного отдыха.

Нурий Бзасежев

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