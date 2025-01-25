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Путин наградил двух свердловчан медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» двух жителей Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, награду получил артист Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов и доцент кафедры Екатеринбургского государственного театрального университета Андрей Русинов.

Ранее Владимир Путин наградил пять жителей Уральского федерального округа (УрФО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В частности, медаль получил заместитель генерального директора по взаимодействию со стратегическими партнерами и органами государственной власти группы «Синара» Антон Зубихин (Свердловская область).

Мария Шараева

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