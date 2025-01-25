Путин поручил повысить размер пособия для беременных студенток
Президент Владимир Путин утвердил список поручений правительству по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей. Меры поддержки коснутся женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», беременных студенток, страховых выплат и других мер соцподдержки, следует из опубликованного документа.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава государства распорядился приравнять социальные гарантии для «матерей-героинь», получивших звание с 2022 года, к гарантиям Героев Труда. Сейчас Герои Труда ежемесячно получают 66,1 тыс. руб., «Матери-героини» единоразово получают 1 млн руб. Также планируется повысить размер пособия по беременности и родам учащимся в вузах девушкам. По поручению президента выплаты будут рассчитываться из величины прожиточного минимума по региону. По состоянию на 2025 год размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 руб. Таким образом декретные пособия для студенток могут вырасти до 90,2 тыс. руб.
Пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка поручено исключить из доходов, которые учитываются при расчете дохода семьи для оказания социальной помощи. Планируется увеличить до 1 млн руб. суммы единовременных выплат при рождении ребенка, которые не облагаются НДФЛ. Также Владимир Путин поручил снять ограничение, касающегося длительности периода ухода за ребенком и учитывать в страховом стаже весь период ухода за ребенком.
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