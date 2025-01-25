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«Искусство живет благодаря диалогу»: Депутат Павлов вступился за музей «Эрарта»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов от партии «Новые люди» выразил поддержку частному музею современного искусства «Эрарта» в ситуации с одним из арт-объектов, вызвавшим полемику в политических и культурных кругах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Удивительно, как один неоднозначный экспонат может поставить под угрозу существование целого музея, который на протяжении 14 лет является важным центром притяжения петербуржцев и гостей нашего города»,— написал господин Павлов в своем Telegram-канале.

Парламентарий также напомнил, что «Эрарта» — это первый частный музей современного искусства в России, и «факт того, что люди инвестируют в культуру не ради прибыли, а ради ее развития и доступности широкому зрителю, делает такие проекты по-настоящему значимыми».

«Важно понимать, что искусство живет благодаря диалогу, разнообразию мнений и эмоций, ведь именно в обсуждении рождается его истинная суть»,— подчеркнул депутат, отметив, что уже купил абонемент в музей на год.

«Ъ-СПб» писал, что ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге из-за неподобающих, по его мнению, экспонатов. Особенное возмущение депутата Госдумы вызвал арт-объект матрешка Welcome to Russia за авторством художника Евгения Кондратьева. По словам господина Миронова, собрание музея хвалят иностранные агенты. Разделил недовольство «эсера» некоторыми экспонатами «Эрарты» вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Андрей Цедрик

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