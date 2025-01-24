Вице-премьер РФ Савельев оценил динамику ликвидации последствий ЧС

Работы по устранению последствий крушения танкеров «Волгонефти» в Черном море проходят с положительной динамикой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Савельева, специалисты продолжают разбор затонувших частей судов и очистку загрязненной акватории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Савельев также уточнил, что под водой остаются три части танкеров. По его словам, сейчас наблюдаются позитивные изменения, однако делать выводы пока преждевременно.

На месте аварии продолжается сбор нефтепродуктов и контроль за состоянием воды. Кроме того, отдельное внимание уделяется безопасности проведения работ. Правительственная комиссия будет отслеживать результаты.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Большая часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, после чего топливо вынесло на побережья Крыма и Кубани.

Анна Гречко