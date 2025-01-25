Пиотровский назвал присвоение ему ордена «колоссальной ответственностью»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал собственное награждение орденом Дружбы, заявив, что для него это «колоссальная ответственность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (в центре) во время торжественной церемонии выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященной Дню Героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца, в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (в центре) во время торжественной церемонии выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященной Дню Героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца, в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Орден Дружбы — не только серьезная государственная награда. Это также колоссальная ответственность. Такое высокое признание лично от президента нашей страны обязывает и вдохновляет работать больше, мыслить глубже и трудиться усерднее во благо Петербурга и его жителей»,— написал господин Пиотровский в своем Telegram-канале.

Также вице-губернатор назвал большой честью «служение родному городу» и поблагодарил за доверие губернатора Петербурга Александра Беглова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент РФ Владимир Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Тем же указом главы государства почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» удостоен главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

Андрей Цедрик