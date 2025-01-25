На побережье Азовского моря не фиксируют новые выбросы мазута

В Славянском районе Кубани не фиксируют новых выбросов мазута на Азовском побережье. Обследовали все 45 км Азовского побережья в границах муниципалитета, рассказали в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В результате мониторинга береговой полосы фракции мазута не обнаружили. Обследовали все 45 км Азовского побережья в границах Славянского района Краснодарского края, в том числе урочище Кучугуры и береговую территорию Приазовского государственного природного заказника», – рассказали в ведомстве.

В оперштабе напомнили, что ранее этот участок Азовского побережья очистили от мазута. Неделей ранее, 20 и 21 января, с берега убрали около 1,2 тонн мазута и загрязненных водорослей. Затем, 22 января, собрали еще 130 кг фрагментов нефтепродуктов, а 23 января – 70 кг загрязненных водорослей и мазута.

«Ъ-Кубань» писал, что в хуторе Воскресенском просеяли порядка 8,3 тыс. тонн замазученного песка. Работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков