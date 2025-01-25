Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выкатившийся за пределы полосы борт «Хабаровских авиалиний» отстранили от рейсов

Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», который при взлете с площадки в Нелькане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отстранили от полетов.

Самолет должен был отправиться из Нелькана в Хабаровск. По данным Росавиации, около 14:00 по местному времени (7:00 мск) самолет выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы, после чего «остановился в прилегающем к летному полю кустарнике». «Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния»,— добавили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что на борту самолета находились не 23 человека, как сообщалось ранее, а 24: 4 члена экипажа и 20 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал. Для перевозки пассажиров «Хабаровские авиалинии» направят в Нелькан резервный борт. Рейс назначен на завтра, 26 января.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...