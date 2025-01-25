Выкатившийся за пределы полосы борт «Хабаровских авиалиний» отстранили от рейсов

Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», который при взлете с площадки в Нелькане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отстранили от полетов.

Самолет должен был отправиться из Нелькана в Хабаровск. По данным Росавиации, около 14:00 по местному времени (7:00 мск) самолет выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы, после чего «остановился в прилегающем к летному полю кустарнике». «Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния»,— добавили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что на борту самолета находились не 23 человека, как сообщалось ранее, а 24: 4 члена экипажа и 20 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал. Для перевозки пассажиров «Хабаровские авиалинии» направят в Нелькан резервный борт. Рейс назначен на завтра, 26 января.