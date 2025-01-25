В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы

В Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 23 человека, никто не пострадал, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ан-24 вылетал из населенного пункта Нелькан. При разгоне судно не смогло оторваться от земли, после чего экипаж стал резко тормозить. Самолет выкатился за пределы полосы на 30 м. «На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет»,— рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, самолет принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Получил ли борт какие-либо повреждения, неизвестно. Среди предварительных причин ЧП — техническая неисправность, добавили в оперативных службах.