ММК совместно с МГТУ построят студенческий кампус

Магнитогорский металлургический комбинат подписал меморандум о сотрудничестве с МГТУ имени Григория Носова. В рамках соглашения планируется построить студенческий кампус «Магнитная долина», сообщает пресс-служба ММК.

Меморандум действует пять лет. Кампус будет включать в себя учебно-научные корпуса и лаборатории. Студенты МГТУ смогут разрабатывать в «Магнитной долине» новые технологии и внедрять их в производственные процессы комбината.

«Научно-образовательный кампус будет интегрирован в городское пространство и станет доступным и комфортным студенческим городком», — отметили в пресс-службе ММК.