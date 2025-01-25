Ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями в Сочи

В Сочи произошло ДТП с тремя автомобилями. В аварии пострадал ребенок, передает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По данным ведомства, вечером в пятницу, 24 января, на улице Транспортной водитель автомобиля Volkswagen выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Toyota. После удара кроссовер отбросило в автомобиль Fiat, машина загорелась.

Пострадали водитель и два пассажира Fiat. Среди пострадавших ребенок. Также пострадали ехавшие в Toyota граждане.

Вячеслав Рыжков