Какие снежности

Депутаты Пермской городской думы обсудили качество уборки снега в Перми. Поводом для этого стала масса обращений от жителей города за время новогодних праздников о некачественной уборке снега и несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок. В середине января парламентарии провели инспекцию улиц в своих избирательных округах и пришли к выводу, что центральные дороги чистятся неплохо, но сохраняются проблемы некачественной уборки во дворах, внутриквартальных проездах, на пешеходных переходах, парковках и местах возле социальных объектов. Депутаты считают, что если мэрия не может грамотно организовать уборку, то чиновники сами должны взяться за лопаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера на заседании рабочей группы по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства депутаты Пермской городской думы обсудили качество уборки снега в зимний период и вывоз мусора. Уборка снега каждый год вызывает нарекания у народных избранников. Летом этого года начали действовать новые трехлетние контракты на содержание улиц. Суммарная стоимость контрактов выросла в два раза и составила 9 млрд руб.

Как рассказал руководитель рабочей группы Владимир Плотников, прошедшие новогодние праздники показали, что остается ряд проблем с уборкой города после снегопадов и вывозом мусора. Господин Плотников отметил, что с жалобами по этому поводу ко многим депутатам обращались избиратели. «Депутаты информировали об этом руководство города. Но проблемы остаются и сейчас. Администрация каждый год говорит о трудностях зимнего содержания города: снега выпало сверх нормы, дворников мало, водителей мусоровозов у полигона нет. Многие депутаты считают, что нужно перестать искать объяснения и наконец взяться за обеспечение порядка и начать эффективно убирать город. Если администрация не может грамотно организовать расчистку, значит, сами чиновники должны выйти с лопатами на улицу»,— подчеркнул Владимир Плотников.

Он рассказал, что 14 января предложил всем депутатам рабочей группы проехать по своим избирательным округам и оценить качество содержания города в зимний период. Депутаты представили информацию личного мониторинга улиц в своих избирательных округах. Так, депутаты Арсен Болквадзе и Роман Пономарев рассказали о результатах осмотра территорий Кировского района. В целом уборка снега этом районе нареканий у народных избранников не вызвала. Господин Болквадзе отметил, что центральные улицы района, которые относятся к дорогам первой и второй категории, чистятся хорошо. Есть отдельные замечания по уборке внутридворовых территорий и вывозу снега. На дорогах третьей категории наблюдается заужение проезжей части. Аналогичные проблемы отметили депутаты Орджоникидзевского, Свердловского, Индустриального, Мотовилихинского районов. Депутат Алексей Овчинников обратил внимание на то, что детские площадки вообще не чистятся, а также рекомендовал усилить расчистку межквартальных проездов и заметил, что в зимний период тротуары, по сути, отсутствуют. Депутаты также обозначили проблему расчистки крыш.

Депутат Николай Булатов рассказал о критической ситуации, сложившейся в микрорайоне Красные Казармы. По словам депутата, застройщик территории («Сатурн-Р».— «Ъ-Прикамье») передал городу только 30% дорог в микрорайоне. Поэтому администрация не может организованно вести расчистку этой территории от снега. По словам господина Булатова, территория микрорайона чистится практически вручную, в связи с чем образовались наледи, заужена проезжая часть, нет нормальных подходов к школе, в которой учатся около 2 тыс. детей. «Судебные процессы по передаче дорог городу идут более пяти лет. Понимаем, что на срок принятия решения никто не может повлиять. Но и продолжаться так бесконечно не может, потому что в микрорайоне проживает более 200 тыс. жителей, в основном молодые, активные люди, которые крайне негативно настроены к руководству города»,— подчеркнул депутат. Он отметил, что впереди еще два месяца зимы, поэтому необходимо как можно быстрее решать этот вопрос. «На самом деле в этом районе нужно вводить режим ЧС, потому что ни город, ни застройщик территорию не содержат»,— подытожил Николай Булатов.

Депутат Антон Мелюхин также рассказал о ситуации, сложившейся на улицах Перми в новогодние праздники. По его словам, за период новогодних каникул ему поступило около 70 обращений от жителей на несвоевременный вывоз мусора и некачественную уборку снега. Он указал на необходимость использования противогололедных материалов на тротуарах, а также на проблему содержания лестниц.

Вице-спикер Наталья Мельник обратила внимание на уборку центра города (полномочия по его содержанию переданы региональной дорожно-эксплуатационной службе.— «Ъ-Прикамье»)». «Центр города сейчас не мы убираем, но там тоже есть проблемы»,— заметила госпожа Мельник. Она подчеркнула необходимость взаимодействия с краевыми организациями. По ее словам, машины убирают проезжую часть, но есть проблемы с пешеходными дорожками. Это, по ее мнению, связано с нехваткой персонала для ручной уборки снега.

Депутат предложила рассмотреть вопрос по привлечению к уборке в снегопады войсковые части или людей, попавших в медвытрезвитель, которые вместо выплаты штрафа могли бы выполнять уборку улиц. Для этого необходимо проработать возможности законодательства.

«Может, мы Репину (Александр Репин, владелец «Сатурн-Р».— «Ъ-Прикамье») не только не уберем возле дома и возле офиса, но туда будем снег складировать?» — предложила госпожа Мельник. Это, по ее мнению, поспособствует тому, чтобы глава «Сатурн-Р» повернулся лицом к городу и решились проблемы в микрорайоне Красные Казармы.

По итогам обсуждения депутаты решили направить все данные во время заседания рекомендации в адрес администрации для организации дальнейшей работы.

Ирина Суханова