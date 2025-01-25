Ученые Сириуса обнаружили разрушение мазута в пробах

Ученые университета «Сириус» в ходе тестирования бактериальной технологии очистки песка от нефтепродуктов зафиксировали разрушение мазута в пробах, доставленных из Анапы. Об этом сообщается в Telegram-канале университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Первые образцы грунта и воды привезли в научный центр в конце декабря 2024 года после аварии танкеров в Керченском проливе. Сейчас специалисты изучают материал для разработки технологии бактериальной очистки, которую планируется передать оперативному штабу по ликвидации последствий ЧП.

«Мы наблюдаем, как в песке началось разрушение мазутных агломератов, что делает нефтепродукт более доступным для потребления бактериями», — заявила исследователь университета Ирина Оберемок.

Она уточнила, что специалисты работают над выбором наиболее эффективного препарата для ускорения процесса разложения мазута. Применяемая технология основана на использовании бактериального белка, который после выполнения задачи распадается естественным образом и не требует дополнительных мер по утилизации.

Вячеслав Рыжков