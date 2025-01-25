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В Ростовскую область ввезли 106 тонн мицелия грибов из Турции

В январе в Ростовскую область было завезено 106 т мицелия грибов. Товар поступил из Турции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, подкарантинная продукция была допущена к ввозу после проведения фитосанитарного контроля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Ростовской области зарегистрировано 12 компаний, занимающихся выращиванием грибов. При этом известно, что крупнейшая в регионе ферма шампиньонов «Грибов-Дол» (Азовский район) сейчас продается за 200 млн руб.

Кристина Федичкина

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