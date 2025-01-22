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По срочным обстоятельствам

Владельцы фермы «Грибов-Дол» продают бизнес за 200 млн рублей

Ферма шампиньонов «Грибов-Дол» (Азовский район) выставлена на продажу за 200 млн руб. Владельцы производства, начатого в 2017 году, говорят, что решение о его продаже «никак не связано с неэффективностью бизнеса». По их расчетам, новый собственник сможет окупить покупку за пять лет. Отраслевой эксперт предупреждает, что текущее состояние российского рынка шампиньонов делает рискованным бизнес по их выращиванию — из-за высокой конкуренции и низкой рентабельности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Грибов-Дол» выставило на продажу принадлежащую ему ферму шампиньонов, расположенную рядом с п. Овощной (Азовский район Ростовской области). Предложение купить имущественный комплекс предприятия появилось на сайте объявлений Avitо. Заплатив 200 млн руб., новый владелец фермы получит земельный участок 7,8 га, недвижимость и оборудование, а также расходные материалы, необходимые для выращивания грибов (компост, упаковка). Согласно объявлению, в комплекс также входит собственная система водоснабжения из скважины и очистные сооружения с прудом акваторией 0,5 га. Владельцы «Грибов-Дола» отмечают, что эта ферма — действующий рентабельный бизнес, который способен вернуть затраты на его покупку в течение пяти лет. О причинах продажи в объявлении сказано только: «Если бы не срочные обстоятельства, не продавали бы».

Ферма «Грибов-Дол» была пущена в эксплуатацию в декабре 2017 года, мощности производства шампиньонов составляют 1,28 тыс. т в год.

Владеют ООО «Грибов-Дол» в равных долях Владимир Баронов, Евгений Костяков и Константин Остапкевич.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года ООО «Грибов-Дол» получило 155,9 млн руб. выручки с чистой прибылью 41,8 млн руб.

Представитель компании в разговоре с «Ъ-Ростов» подтвердил, что решение владельцев «Грибов-Дола» о продаже производственного комплекса «никак не связано с неэффективностью бизнеса». По словам собеседника, один из собственников выразил намерение выйти из дела, а другие решили сконцентрироваться на производстве и продаже кулинарных полуфабрикатов.

«Нужны деньги на развитие, закупку дорогого оборудования, расширение производства. А поскольку процентные ставки по кредитам сейчас невыгодные, то было принято решение продать маленький бизнес и вложить капитал в основное большое предприятие»,— сказал представитель собственника. Он также уточнил, что этим «большим предприятием» является ростовское ООО «Прод-Торг».

Представитель «Грибов-Дола» добавил, что производственный комплекс «работает как часы», отлажены все цепочки, в том числе сбыт продукции. «Мы представлены во всех торговых сетях ЮФО»,— подчеркнул собеседник.

По словам генерального директора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, текущее состояние российского рынка шампиньонов располагает к сложности ведения бизнеса по их производству — из-за высокой конкуренции и низкой рентабельности. Ситуация обусловлена тем, как развивалась эта ниша в России последние 10 лет.

«В 2014 году практически все шампиньоны в наших магазинах были импортными. Основным поставщиком была Польша, где целая отрасль была настроена на поставки в Россию. Однако после введения российскими властями продуктового эмбарго в отношении недружественных европейских стран на нашем рынке образовался дефицит шампиньонов, следствием чего стал взлет цен на них в два раза. В связи с этим грибные производства в России в 2015–2018 годах стали расти “как грибы”. И сейчас отечественные мощности даже несколько превышают спрос на рынке»,— рассказала госпожа Решетникова.


Вместе с тем цены на шампиньоны остались на уровне 2015 года, а себестоимость производства за это время выросла из-за общей инфляции, отмечает эксперт.

«Например, одна из весомых составляющих себестоимости — логистика. Грибное производство требует завоза больших объемов компоста. Затраты на это выросли в два с половиной раза»,— пояснила Тамара Решетникова.

Сергей Иванов

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