Умер советский актер Владислав Фоменко

Советский и российский актер Владимир Фоменко умер в возрасте 84 лет, сообщает портал «Кино-Театр.ру». Его сын Георгий рассказал, что он скончался 22 января. Причиной стал отек легких.

Владимир Фоменко в 1965 году окончил ГИИТС. Играл в спектаклях Театра на Таганке и в Московском ТЮЗе, известен в том числе по роли Портоса в «Трех мушкетерах». Сыграл в фильмах-спектаклях «Житейские воззрения кота Мурра» (1969 год), «Том Кенти» (1972), «Теплое место» (1981), а также в киноленте «Тайна предков» (1972).