Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о доме, купленном на маткапитал и непригодном для проживания многодетной семьи в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК затребовал доклад о доме, купленном на маткапитал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава СК затребовал доклад о доме, купленном на маткапитал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным СК, в социальных сетях появилась информация о том, что многодетная мать несколько лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Купленный на материнский капитал дом непригоден для проживания.

Следственное управление СК по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Глава СК поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования.

Анар Зейналов