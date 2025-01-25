«РИА Новости»: Россия попросила у Латвии помощи по делу иноагента Смольянинова

Российские правоохранители обратились к стране, где находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иностранным агентом), с просьбой помочь в расследовании дела против него, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, предположительно актер живет в Латвии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Смолянинов (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артур Смолянинов (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова (признан в РФ иноагентом) был направлен в государство, где фигурант находится... Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе»,— заявили агентству в правоохранительных органах.

Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом) покинул Россию после начала военной операции на Украине. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. В мае того же года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

Актера обвиняют в распространении фейков об армии России (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и возбуждении ненависти («а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). В октябре 2024 года суд вынес решение о его заочном аресте.