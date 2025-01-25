WP: в США растут опасения возможной депортации 733 тыс. школьников

Руководители школ США работают над тем, чтобы убедить семьи иммигрантов в том, что отправлять детей на учебу безопасно, передает The Washington Post (WP). Газета уточняет, что на фоне заявлений Дональда Трампа в семьях нелегальных мигрантов растут опасения, что их детей будут преследовать на территории учебных заведений.

WP приводит данные Института миграционной политики, согласно которой в США проживает 733 тыс. детей школьного возраста без необходимых документов. Еще больше тех, кто родился на территории Соединенных Штатов, но чьи родители не имеют права на пребывание в стране. Газета уточняет, что в США все дети имеют право на бесплатное образование вне зависимости от их иммиграционного статуса.

Беспокойство по этому вопросу обострилось на фоне заявлений Дональда Трампа, который пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов. Администрация президента также утверждала, что рейды будут проходить в том числе в школах, больницах и церквях.

24 января Дональд Трамп сказал, что «депортация идет очень хорошо». По его словам, путем принудительной высылки США избавляются «от ужасных, закоренелых преступников». 25 января власти Гватемалы подтвердили возвращение в страну 80 граждан страны. Reuters писало, что для их депортации была задействована военно-транспортная авиация.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигранты в обмен на пошлины».