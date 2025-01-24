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Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика отправили в СИЗО

Пилот гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ), арестован до 16 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии спецслужбы, летчик по собственной инициативе оказывал финансирование ВСУ с помощью сервиса обмена электронных денег и криптовалют.

Известно, что задержанному 56 лет, он является командиром воздушного судна гражданской авиации и работает на одном из предприятий юга России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Лия Пацан

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