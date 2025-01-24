Право на мусор

Компания «Экострой-Дон» в суде выступила против удовлетворения требования областного минЖКХ о лишении ее статуса регионального оператора по вывозу мусора. По существу вопрос начнут разбирать 20 февраля. При этом власти уже передали полномочия оператора другой компании. Юристы говорят, что действия министерства могут быть оценены как неправомерные.



Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с отходами «Экострой-Дон» не согласен с судебным иском Министерства ЖКХ Ростовской области, в котором ведомство требует расторгнуть соглашение об организации вывоза мусора и лишить компанию статуса оператора. Соответствующая позиция была заявлена представителем «Экостроя-Дон» в ходе состоявшегося на этой неделе заседания арбитражного суда. Представитель компании выступил против удовлетворения требования министерства. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Аргументы, заявленные суду компанией в пользу своей позиции, неизвестны — в открытых судебных документах этой информации пока нет. В офисе «Экостроя-Дон» соединить «Ъ-Ростов» по телефону с гендиректором Зухрой Мининой не смогли, сославшись на ее отсутствие.

Начало разбирательства по иску министерства ЖКХ назначено судом на 20 февраля.

Между тем власти Ростовской области объявили, что уже приняли решение о лишении «Экостроя-Дон» статуса оператора по обращению с отходами и передали полномочия по вывозу мусора в зоне его ответственности (13 муниципалитетов) компании «Экоцентр». Она назначена «временным региональным оператором» на период, пока не будет определен постоянный оператор посредством конкурсных процедур. Как заявил и. о. министра ЖКХ области Сергей Орлов, такое решение «было принято с целью стабилизации ситуации по обращению с ТКО».

Как пояснили «Ъ-Ростов» в министерстве, незавершенность судебного процесса о расторжении соглашения с «Экостроем-Дон» не исключает права ведомства на издание приказа о лишении компании статуса регоператора. Такая возможность в случае нарушения компанией обязательств по соглашению предусмотрена постановлением правительства РФ от 2016 года. Более подробно свою позицию в министерстве раскрывать не стали.

По мнению судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, действия министерства ЖКХ в отношении «Экостроя-Дон» «могут быть оспорены как преждевременные и потенциально неправомерные».

«Законодательство об обращении с ТКО предусматривает четкую процедуру лишения статуса регоператора, которая должна происходить в судебном порядке. Одностороннее решение министерства о лишении статуса до вынесения судебного решения может быть расценено как превышение полномочий»,— пояснил Александр Терентьев.

По его словам, приняв решение о досрочном разрыве отношений с «Экостроем-Дон», минЖКХ пошло на определенный риск.

«Если суд признает действия министерства незаконными, это может привести к необходимости восстановления компании в статусе регионального оператора и компенсации всех понесенных ею потерь. Также, возможны репутационные риски»,— уверен эксперт.

ООО «Экострой-Дон» учреждено в 2010 году с уставным капиталом 24 млн руб. Офис компании расположен в Шахтах. Единственный учредитель — Альфред Минин. По данным Rusprofile, он также генеральный директор ООО «Экострой-Юг» (Краснодарский край, вид деятельности — сбор отходов) и ООО «Экостройюг» (Ростовская область, сбор опасных отходов).

По итогам 2023 года, ООО «Экострой-Дон» имело выручку 1,2 млрд руб., чистая прибыль составила 23 млн руб.

Статус регионального оператора по обращению с отходами «Экострой-Дон» получил от властей Ростовской области в 2018 году по результатам конкурса. В зону ответственности компании входили Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий и Константиновский районы.

О лишении «Экостроя-Дон» статуса регоператора заговорили в начале 2024 года, после заявления Василия Голубева, занимавшего тогда пост губернатора, о том, что компания «явно не справляется со своими функциями».

В декабре 2024-го нынешний глава региона Юрий Слюсарь заявил, что жалобы жителей на работу «Экостроя-Дон» «продолжают поступать». Тогда же врио губернатора сообщил об иске о расторжении соглашения с компанией, который министерство ЖКХ направило в арбитражный суд.

Сергей Иванов