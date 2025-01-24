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Экс-инспектор ДПС получил срок за пьяное ДТП в Краснодаре

В Краснодаре суд вынес приговор 35-летнему экс-сотруднику ГИБДД за аварию с пострадавшей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. ДТП произошло ночью 24 ноября 2023 года на улице Красных Партизан.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В суде установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Toyota Camry нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Audi Q5. В результате аварии пассажирка Toyota получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Отмечается, что в момент происшествия обвиняемый не находился при исполнении служебных обязанностей.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный срок.

Лия Пацан

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