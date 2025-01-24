Дворцовый мост разведут в Петербурге в ночь на 25 января

Для проведения пусконаладочных работ по регулировке оборудования в ночь на 25 ноября в Петербурге разведут Дворцовый мост. Плановую разводку осуществят после ремонта гидравлической системы, сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Переправа будет разведена с 01:10 до 04:55. Однако, как предупредили в учреждении, разводка не обязательно может занять все обозначенное время. Если в ее графике произойдут какие-либо изменения, об этом оперативно сообщат на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания-проектировщик Большого Смоленского моста сменила гендиректора.

Татьяна Титаева