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Дворцовый мост разведут в Петербурге в ночь на 25 января

Для проведения пусконаладочных работ по регулировке оборудования в ночь на 25 ноября в Петербурге разведут Дворцовый мост. Плановую разводку осуществят после ремонта гидравлической системы, сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Переправа будет разведена с 01:10 до 04:55. Однако, как предупредили в учреждении, разводка не обязательно может занять все обозначенное время. Если в ее графике произойдут какие-либо изменения, об этом оперативно сообщат на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания-проектировщик Большого Смоленского моста сменила гендиректора.

Татьяна Титаева

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