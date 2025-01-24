Обвиняемого в браконьерстве дончанина уличили в попытке подкупить госинспектора

Суд принял на рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Волгодонска, попытавшегося дать взятку старшему госинспектору Нижнедонского отдела госконтроля охраны водных ресурсов Азово-Черноморского терруправления Федерального агентства по рыболовству. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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Таким образом в 2023 году гражданин Морозов пытался избежать уголовной ответственности за совершенный ранее незаконный вылов рыбы. Взяткополучатель за эти деньги обещал Морозову изъять только часть водных ресурсов, чтобы его наказание ограничилось штрафом.

Теперь фигуранта обвиняют в нарушении ст. 256 и ст. 291 УК РФ. По обеим статьям ему грозит суммарно до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский