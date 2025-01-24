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В рейтинге перспективности трудоустройства Ульяновская область заняла 47 место

Аналитики компании HeadHunter (hh.ru, одна из крупнейших в России компаний в сфере онлайн-рекрутинга), составили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает компания, в основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстата, доля резюме со статусом «не готов к переезду» и со статусом «хочу переехать» по данным hh.ru, уровень безработицы по данным Росстата.

Согласно рейтингу, лидером стала Амурская область (итоговый балл — 77,40), за ней следуют Татарстан (77,30) и Башкортостан (76,53).

По сравнению с началом 2024 года Татарстан потерял одну позицию в рейтинге (ранее он занимал первое место), а Башкирия, наоборот, поднялась на две позиции (с пятого места год назад).

Ульяновская область заняла 47 место (71,78). По сравнению с I кварталом 2024 года она поднялась на одну позицию. Здесь на одну активную вакансию за последние три месяца, приходится 3,8 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 60,1 тыс. руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14,991 тыс. руб. Безработица — 2,2%. Среди соискателей региона 81,6% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,2%, наоборот, хотели бы уехать».

Соседняя Самарская область имеет такой же балл, как и Ульяновская, занимая 46 строчку рейтинга. Оренбургская область, поднявшаяся за год на 22 позиции, занимает 37 место.

Андрей Васильев, Ульяновск

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