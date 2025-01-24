В Свердловской области усилят безопасность на объектах инфраструктуры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Это решение было принято на заседании антитеррористической комиссии, передает региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость оперативных действий для на таких объектах — в зону повышенного риска входят объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки крупных мероприятий. «Сегодня еще раз оценим уровень антитеррористической защищенности перечисленных объектов, наметим совместные шаги по устранению уязвимостей»,— сказал глава региона.

Напомним, в первой половине января несколько несовершеннолетних совершили поджог релейного шкафа на перегоне Красноуфимск— Зюрзя Горьковской железной дороги. Оборудование, обеспечивающее безопасное движение поездов, было повреждено. В отношении подростков возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Ирина Пичурина